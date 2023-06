L'E19 fermée près de la frontière avec les Pays-Bas après un accident de camions

La collision a provoqué un incendie qui a généré un important dégagement de fumées. Il est conseillé aux riverains et aux automobilistes de garder portes et fenêtres fermées. La situation sur place n'est pas claire en raison de ces épaisses fumées. Dans un premier temps, un transport de matières dangereuses (ADR) était évoqué, mais il semblerait que la matière liquide contenue dans le camion-citerne soit du lait. L'autre camion transportait des voitures. Le feu s'est propagé à la berme centrale de l'autoroute, ce qui a conduit à fermer l'autoroute dans les deux directions. On ignore s'il y a des blessés.