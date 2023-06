Fiasco du métro 3 : pas de reconstruction du Palais du Midi avant 2029

Selon M. Close, le gros de l’espace public de l’avenue Stalingrad (où la construction du tunnel de métro progresse bien), devrait avoir été réhabilité d'ici 2026. Ce volet du chantier concerne 130 commerçants, d’après le bourgmestre.

Pour les travaux sous le Palais du Midi, la demande de permis aura été déposée au cours de l’été qui commence. On espère que le permis sera délivré d’ici juin 2024. Le début du démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi devrait intervenir en 2025 tout comme les travaux d’aménagement du pertuis du métro en cet endroit. Ceux-ci dureront au minimum trois ans. Ils coûteront 400 millions d’euros.

”La reconstruction du Palais du Midi ne peut donc redémarrer qu’en 2029. Dire aux commerçants et occupants : dans cinq ans, vous serez là, ce n’est pas vrai”, a souligné Philippe Close.

Dans la proposition de motion initiée par Els Ampe et David Weytsman et rejetée par la majorité lors de la séance du conseil communal, les libéraux demandaient plus de transparence sur les options examinées pour sortir de l’écueil de la mise à l’arrêt du chantier. Le béton a cessé de couler en cet endroit en raison des difficultés de construction liées au sous-sol marécageux de l’ancien lit de la Senne.

Pour David Weytsman, il ne serait pas superflu de se donner trois ou quatre mois de plus pour fermer toutes les portes quant aux options sur la table du gouvernement bruxellois et de la Ville. Pour lui, il y en a cinq dont deux ont été écartées d’emblée.

Philippe Close a dit n’en connaître que trois (adapter la technique appliquée avant l’arrêt du chantier ; confier ce travail à un autre entrepreneur ; et celle finalement retenue d’un démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi pour permettre de recourir au procédé plus classique retenu pour la suite du tunnel vers la gare du Midi, NDLR).

Selon lui, la Ville avait demandé à la Région bruxelloise de trancher rapidement, sans quoi “le supplice n’était que plus long”.

D’après le bourgmestre, la Ville a identifié un endroit où pourraient être relogés les 1.200 élèves d’établissements scolaires du complexe ainsi qu’une partie des activités sportives à partir de l’année prochaine (sports de combat, danse, boxe,…). Pour les sports de ballon (basket et mini-foot), on étudie la possibilité d’un déménagement vers la salle de sport de la rue de Roue, et/ou le stade Vanderputten.

Le démantèlement du Palais du Midi concerne 32 commerçants dont sept sont hébergés dans les préfabriqués aménagés sur l’avenue de Stalingrad. “Chaque cas sera examiné spécifiquement. Ces commerçants seront sollicités prioritairement pour occuper les espaces du Palais du midi (reconstruit, NDLR) à la fin”, a insisté Philippe Close.

Selon le bourgmestre, les commerçants qui ne pourront pas être relocalisés sur le site auront droit à une prime de rachat de leur fonds de commerce.