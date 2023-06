La tension monte autour du permis à points, le MR s'offusque: "Des propos grotesques sur la forme et très graves sur le fond"

”Il y a des gens qui meurent sur les routes parce que le PS et le MR refusent de prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière”, a lancé Joris Vandenbroucke, député Vooruit, sur Radio 1. Dans le viseur du socialiste flamand, le blocage des socialistes et des libéraux francophones sur l’adoption du système de permis à points, dont les premiers contours avaient été définis dans un projet de loi concocté par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo), la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en novembre dernier. Dans un communiqué, le groupe MR de la Chambre a qualifié les propos du député Vooruit de “grotesques sur la forme et très graves sur le fond”.