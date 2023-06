SNCB: interruption du trafic ferroviaire entre Liers, Herstal et Liège pendant les grandes vacances

Mi-août, la SNCB débutera, de son côté, des travaux de transformation de la gare souterraine de Liège-Saint-Lambert pour en faire une gare de surface moderne et plus sécurisante.

En raison de ces différents travaux et afin de permettre aux voyageurs de continuer à voyager entre Liège-Guillemins et Herstal, l'entreprise a adapté son plan de transport. Les voyageurs pourront ainsi prendre certains bus TEC (lignes 1, 4, 5 et 6) entre Liège-Guillemins et Herstal et des bus de remplacement SNCB. Pour voyager entre Herstal et Liers, les navetteurs sont invités à prendre les bus de remplacement.

Pendant les week-ends des 1-2 et 8-9 juillet, la circulation des trains sera par ailleurs également interrompue entre Tongres et Liers, mettent en garde la SNCB et Infrabel. Un service de bus de remplacement sera mis en place.

Toutes les informations détaillées et les conseils de voyages sont consultables sur le site www.belgiantrain.be/fr/news/works-liege-herstal-liers.