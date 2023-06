Un train sur trois n’a pas l’air-conditionné : “Ça ressemble plus à des fours qu’à un moyen de transport”

”Des voyageurs se plaignent de trains qui ressemblent plus à des fours qu’à un moyen de transport confortable. Avec des températures dépassant 30°C et des vieux trains sans air conditionné, ces plaintes ne sont guère étonnantes”, estime Jef Van den Bergh, pour qui cela n’est pas sans risque pour la santé, le bien-être et la sécurité des voyageurs.

Le député à la Chambre plaide pour davantage d’investissements dans des trains modernes.

Dans une lettre ouverte, le syndicat indépendant des cheminots (SIC) a récemment dénoncé les conditions pénibles dans certains trains en raison de la chaleur.

De son côté, la SNCB explique qu’actuellement près de 30 % des places assises ne disposent pas de climatisation. D'ici 2026, cette part descendra à 20 % alors que plus aucun train ne devrait être dépourvu d’airco d'ici 2032. En outre, les trains sans air-conditionné sont affectés aux lignes les moins fréquentées et en tant que trains P, dont le nombre de trajets quotidiens est limité.