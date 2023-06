Les trains annoncés en quatre langues dans certaines gares en raison d'un bug informatique

SNCB: interruption du trafic ferroviaire entre Liers, Herstal et Liège pendant les grandes vacances

Le trafic ferroviaire sera interrompu entre Liers, Herstal et Liège du 8 juillet au 27 août, préviennent vendredi la SNCB et Infrabel. Des travaux seront en effet menés sur la ligne 34, qui relie Hasselt et Liège, afin de garantir la performance du réseau et la sécurité de la circulation des trains.