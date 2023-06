Voici où se trouve le radar le plus rentable de Belgique: 7,5 millions d'euros en un an!

Nos confrères du Nieuwsblad ont mené le petit jeu de savoir quels radars en Belgique étaient les plus "performants". D'après leur enquête et l'analyse des données de 106 zones de police flamandes, il en ressort que la radar le plus actif du pays se trouve sur la E19 en direction du ring d'Anvers, avant le tunnel Craeybeckx.