Gilkinet ne veut pas d'un permis de conduire à durée limitée pour les seniors: "Personne ne doit être privé de cette liberté qu'est la mobilité"

"Personne ne doit être exclu de l'espace public, ou privé de cette liberté qu'est la mobilité. Et cela vaut également pour les seniors, qui ont plus souvent besoin d'une voiture pour jouir de cette liberté. Il est impensable de discriminer un groupe d'âge entier, de limiter ses activités, sa vie sociale ou encore son accès aux soins médicaux. Si l'objectif de la Commission est d'améliorer la sécurité routière, elle fait fausse route. À l'heure où nos seniors sont plus actifs que jamais, restreindre la mobilité des 70 et plus, c'est les pousser à l'isolement. C'est risquer de perdre plus de vies que d'en sauver", a déclaré le ministre.Des discussions vont avoir lieu au Conseil de l'Union européenne sous la présidence espagnole, qui passera ensuite le flambeau à la Belgique le 1er janvier. Le ministre de la Mobilité entend travailler avec son homologue espagnol sur cette proposition "qui manque clairement de pertinence et doit encore être débattue". Les seniors sur les routes ne sont pas un danger, a-t-il fait remarquer, au contraire.

"Certaines fonctions mobilisées lors de la conduite peuvent décliner avec l'âge. Néanmoins, les études démontrent que, dans ces cas-là, les seniors mettent en place d'eux-mêmes des stratégies de compensation: ne plus rouler de nuit, réduire sa vitesse, respecter de plus grandes distances de sécurité, n'emprunter que des itinéraires connus, éviter les manœuvres dangereuses, etc. Autrement dit, nos seniors sont souvent des conducteurs exemplaires. Et si chacun conduisait comme nos aînés, les chiffres de la sécurité routière seraient bien meilleurs en Belgique", a-t-il ajouté.