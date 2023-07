Bruxelles: des embarras de circulation à prévoir ce mardi et mercredi dans le nord de la capitale

"Ça promet d'être chargé sur le site du Heysel", annoncent déjà les organisateurs. "Nous vous déconseillons donc de vous rendre au Stade Roi Baudouin en voiture et vous recommandons d’utiliser plutôt des moyens de transport durables pour venir au concert."

En transports publics

La desserte en transports en commun est renforcée. Des trains de nuit sont affrétés par la SNCB pour 11€. 23 gares sont desservies via ce service, à savoir les lignes Bruxelles-Ostende, Bruxelles-Anvers et Bruxelles-Ypres.

La Stib va renforcer ses fréquences. Pour rappel, le site du Heysel est desservi par le métro bruxellois (ligne 6, et arrêts Heysel ou Houba-Brugmann). A noter : "La station Roi Baudouin est fermée après 22h", infome la Stib, ainsi que certains accès de la station Heysel et Houba-Brugmann. Le site est également desservi via plusieurs trams (3, 7, 9, 51 et 93) et plusieurs bus De Lijn et Stib. Mais ici aussi attention pour la ligne 9, "le terminus Roi Baudouin n’est pas desservi à partir de 14h".

Rappelons que l’Event Pass (code sur le ticket de concert) permet d’effectuer un aller-retour vers et depuis le stade Roi Baudouin en le scannant via un automate de la Stib.

À vélo

Deux parkings pour vélos sont prévus, avenue Houba de Strooper et avenue Impératrice Charlotte. "Des casiers et des bornes de recharge pour des vélos électriques sont disponibles au parking à vélos sur avenue Houba de Strooper. Les 2000 premiers cyclistes recevront un petit cadeau en guise de récompense", indique l’organisation.

Pour ceux qui prennent un vélo dans leur coffre, deux parkings de dissuasion gratuits sont également disponible, au Jardin botanique de Meise (4,5 km) et au Carrefour de Berchem (5 km).

En voiture

Ceux qui veulent tout de même se garer sur le site du Heysel ne sont pas garantis d’avoir une place, et devront mettre la main au portefeuille. "Brussels Expo propose en prévente un nombre limité de places de stationnement au parking C et Trade Mart. Seuls les spectateurs en possession d’un ticket de parking y auront accès. Un ticket de parking coûte 15 ou 25 euros."

Notons que le stationnement est interdit sur le site du Heysel. "La police de la route veille au grain. Il n’y a aucune possibilité de stationner en dehors des parkings officiels."

Plus d'informations : https://fr.livenation.be/theweeknd