Comment Bruxelles entend limiter la place des gros SUV dans le trafic ? La ministre Van den Brandt a sa petite idée

Une tendance que la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) voit d’un mauvais œil. L’écologiste flamande a en effet demandé une étude à Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement pour trouver des pistes afin de limiter l’emprise de ces véhicules sur le territoire bruxellois. “Ils sont plus dangereux pour les personnes qui les entourent (leur impact est important dans les accidents et la visibilité est mauvaise pour les piétons) et polluent davantage”, justifie la ministre.

Quelles formes cette limitation pourrait-elle prendre ? C’est justement l’objet du travail demandé aux agences bruxelloises. “Nous n’avons pas, à l’heure actuelle, d’idées concrètes sur les mesures à prendre. Ce n’est vraiment que le début. Mais le principe est clair : il faut travailler sur l’impact de ces voitures qui deviennent de plus en plus grandes et polluantes”, précise son cabinet. La ministre semblait toutefois avoir déjà sa petite idée. Elle évoquait ainsi dans les colonnes du journal flamand De Morgen un éventail de mesures. Parmi les pistes évoquées, l’interdiction des gros véhicules à proximité des écoles.

À lire aussi

L’étude commandée par la ministre de la Mobilité devra aussi déterminer le nombre de ces engins jugés trop grands et polluants, et donc inadaptés aux réalités urbaines. Car les SUV recouvrent plusieurs types de véhicules de tailles différentes. “Plus de 90 % des SUV immatriculés aujourd’hui en Belgique sont des véhicules équipés d’une motorisation et d’une transmission strictement identique (2 roues motrices, et donc pas 4x4) aux véhicules traditionnels dont ils dérivent. Il ne s’agit donc pas de 4x4 surpuissants prêts à affronter les pistes du Paris-Dakar, comme certains se l’imaginent parfois”, fait valoir la Febiac, la fédération belge de l’automobile et du cycle.

L’exemple parisien

Bruxelles n’est pas la seule métropole à vouloir prendre les choses en main. Un coup d’œil vers l’étranger permet de comprendre le type de mesures qui pourraient être prises. Ainsi la ville de Paris a récemment décidé d’adapter sa politique de stationnement. À partir de 2024, le parking coûtera plus cher pour les gros SUV. Une manière, selon la municipalité, de réduire le nombre de ces véhicules jugés trop polluants et encombrants dans les villes. La capitale française n’est pas la seule à avoir passé le pas. La ville de Lyon a décidé d’opter pour une tarification progressive dès 2024, qui comprend un malus pour les gros SUV. La mairie de Grenoble semblerait tentée par l’idée.

En Belgique aussi, il existe déjà un tarif différencié pour certains types de véhicules, notamment à Schaerbeek. Un riverain devra y débourser 120 euros de plus si son véhicule dépasse 4,9 mètres (comme la Volvo V90, l’Audi Q7 ou encore la Tesla Model X). Mais cette tarification adaptée ne tient pas compte du poids du véhicule, contrairement aux exemples français.

Les SUV davantage taxés

À noter que les gros véhicules sont également la cible de la réforme de la taxation prévue par la Région bruxelloise (SmartMove), aujourd’hui dans les limbes. L’accord de gouvernement de la majorité régionale prévoit ainsi que “le régime de taxe de mise en circulation (TMC) sera revu en intégrant une plus grande progressivité en fonction de la performance environnementale des véhicules (poids, puissance réelle et type de carburant utilisé) afin de dissuader l’achat de véhicules non adaptés aux déplacements dans un environnement urbain”. En clair, les SUV.