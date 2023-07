Gilkinet dépose l’interdiction des vols de nuit pour Brussels-Airport sur la table du gouvernement: "Ce dossier est enlisé depuis bien trop longtemps"

Se dirige-t-on vers la fin effective des vols de nuit sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles-National ? C’est en tout cas le souhait du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) qui a présenté ce vendredi en intercabinet un arrêté ministériel s’attaquant aux nuisances sonores de l’aéroport de Zaventem. Le ministre entend utiliser pour cela le système des “Quota Counts”, un système européen qui attribue à chaque avion un certain nombre de points selon le bruit qu’il émet. Et l’arrêté ministériel est clair sur ce point : durant la nuit, le nombre de “Quota Counts” autorisé sera à 0. C’est-à-dire qu’aucun avion ne pourra décoller ou atterrir depuis l’aéroport de Bruxelles National entre 23 heures et 6 heures du matin. Jusqu’à présent, cette norme s’élevait à 8 durant les nuits de semaine. Au total, on compte 16 000 vols de nuit chaque année depuis l’aéroport bruxellois, au grand dam des riverains.