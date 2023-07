Le comité de gestion de la Stib ne s’accorde toujours pas sur la neutralité: deux scénarios exclus, mais il en reste trois

Pour rappel, l’entreprise de transport public bruxelloise avait été condamnée le 3 mai 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles pour discrimination religieuse et sexiste, suite à la plainte d’une candidate qui avait dit vouloir porter le foulard, malgré l’interdiction du port des signes convictionnels prévue dans le règlement de l’entreprise. Le tribunal avait alors ordonné à la Stib de “cesser de fonder sa politique d’emploi sur un principe de neutralité exclusive interdisant, de manière générale et à l’ensemble des membres du personnel, le port de tout signe convictionnel quel qu’il soit”. Après de longues tergiversations politiques, le comité de gestion de la Stib décidait de ne pas aller en appel de la décision. La direction de l’entreprise s’était dans un même temps engagée à revoir sa politique de neutralité dans un “processus participatif”, impliquant les membres du personnel.

Le gouvernement bruxellois s’était accordé pour définir un cadre plus strict au processus d’évolution de cette nouvelle neutralité. “Le principe de base reste l’interdiction des signes convictionnels et la neutralité exclusive pour les fonctions d’autorités ou qui sont en contact relationnel avec le public. Le prosélytisme sur le lieu de travail devra être clairement interdit, à l’exception de l’activité syndicale, et aucun aménagement des espaces ne pourra se faire pour des raisons convictionnelles”, tranchait l’exécutif bruxellois. Cette position ouvrait la porte au port des signes convictionnels dans les fonctions sans contact avec le public. Mais lesquelles ? C’était là tout l’enjeu des discussions.

Deux scénarios exclus

Au terme de près d’un an de travail, l’enquête menée en interne livrait ses résultats. Il ressortait que près de six travailleurs sur dix n’étaient pas favorables à l’autorisation des signes convictionnels, peu importe la fonction. L’enquête révélait aussi que 21,9 % des répondants déclaraient que des collègues s’étaient déjà montrés insistants à leur égard pour les faire adhérer à certaines de leurs idées et/ou pratiques religieuses, philosophiques ou politiques.

Il revenait dès lors à la Stib de faire des propositions sur les adaptations du règlement de travail. Le 3 juillet dernier, la direction de l’entreprise bruxelloise les a déposées sur la table du comité de gestion. Deux des scénarios proposés ont d’emblée été évacués car ils ne répondent pas au terme de l’accord du gouvernement. Il en reste trois autres, où le port des signes convictionnels est autorisé à différents niveaux de hiérarchies ou selon les types de fonctions. Il est en outre question d’une ordonnance qui encadre la lutte contre le prosélytisme, indispensable à l’adoption d’un nouveau règlement.

Un thème de campagne ?

Pour la direction de la Stib, la position est inconfortable. Respecter l’ordonnance judiciaire implique un accord de son organe de gestion, qui comprend des représentants des différents partis de la majorité bruxelloise. Or ceux-ci ne parviennent pas à s’accorder. Ecolo plaide pour l'approche la plus inclusive, tandis que Défi est attaché à une neutralité plus stricte.

Le dossier ne contient pas d’échéance technique. La décision de justice rendue en mai 2021 ne comprend pas d’astreinte si les délais d’adaptation du règlement venaient à prendre trop de temps. Il faudrait pour cela que les plaignants lancent d’une nouvelle procédure qui prendrait du temps, fait-on valoir à bonne source. Mais le temps passe, et certains redoutent déjà que ce sujet, hautement sensible et clivant, ne devienne un enjeu de la future campagne électorale.