Le comité d’audit de la SNCB se penche sur l’étonnante rémunération d’un consultant IT

C’est le consultant britannique Hamid Aghassi qui a décroché à l’époque le marché. Il est visiblement lié d’amitié avec la CEO de la SNCB puisque les deux apparaissent sur une photo postée sur Facebook par Mme Dutordoir en mars 2022. On les voit attablés au restaurant avec un troisième homme. La photo porte pour légende, “Friends !”. Il n’en fallait pas plus pour que flotte un parfum de favoritisme.

Sophie Dutordoir dément formellement les soupçons. “Lorsque j’ai été informée, il y a 3 semaines, d’un problème potentiel avec un contrat IT courant du quadrimestre 2018 au premier quadrimestre 2021, et qui avait été conclu et géré par le management de l’époque de la filiale IT, Ypto, j’ai immédiatement demandé au comité d’audit de la SNCB de lancer un audit. Lorsqu’en 2018, j’ai constaté qu’un projet IT extrêmement important impliquant des centaines de millions d’euros d’argent public risquait d’aller droit dans le mur, j’ai mis en contact Monsieur Aghassi de 1 Team Energy – dont je connaissais l’expertise pour des dossiers IT très complexes chez Electrabel – avec le management d’Ypto de l’époque. Ni plus ni moins.” Avant de prendre la tête de la SNCB, Mme Dutordoir avait pris la direction d’Electrabel entre 2009 et 2013, après y avoir travaillé durant vingt ans dans différents services.

La prudence reste de mise

”C’est la chose la plus normale au monde de mettre en contact des spécialistes de domaines spécifiques lorsqu’un problème urgent se présente. Comme toujours, j’ai clairement indiqué au management d’Ypto que toutes les procédures légales et budgétaires devaient être suivies en cas de recours à une expertise externe, qui s’est avérée par ailleurs indispensable. J’ai depuis 40 ans une éthique professionnelle irréprochable à laquelle je tiens”, se défend-elle.

Au niveau politique, seul le groupe Open VLD à la Chambre a réagi, faisant savoir qu’il voulait que la clarté soit faite sur ces informations. Côté syndical, la prudence reste également de mise dans l’attente du rapport du comité d’audit. La CGSP Cheminot s’étonne de tels montants “eu égard aux économies supportés par les cheminots et les hausses de productivités qui vont leur être imposées”.