Une connaissance de l'administratrice de la SNCB a bénéficié d'un juteux contrat

Dans une réaction communiquée à l'agence Belga, Mme Dutordoir indique avoir mis en contact monsieur Aghassi, dont elle "connaissait l'expertise pour des dossiers IT très complexes chez Electrabel", avec le management d'Ypto de l'époque. "Ni plus ni moins. C'est la chose la plus normale au monde de mettre en contact des spécialistes de domaines spécifiques lorsqu'un problème urgent se présente", affirme-t-elle.

Selon elle, après avoir constaté en 2018 qu'un "projet IT extrêmement important impliquant des centaines de millions d'euros d'argent public risquait d'aller droit dans le mur", le recours à une expertise externe était indispensable.

La responsable de la SNCB n'a par contre pas commenté le montant des rémunérations du spécialiste britannique. Les conditions du contrat lié aux services d'Hamid Aghassi ont été négociées et conclues par le management de l'époque de la filiale Ypto. Mme Dutordoir "a clairement indiqué" à ce management que "toutes les procédures légales et budgétaires devaient être suivies" en cas de recours à un consultant externe.

Toujours à propos de ce contrat, elle a demandé au comité d'audit de la SNCB de lancer un audit, après avoir été informée il y a trois semaines d'un problème potentiel avec un contrat IT portant sur une période comprise entre le troisième trimestre 2018 et le premier trimestre 2021.

Mme Dutordoir espère que le comité d'audit fera la clarté sur cette affaire à la fin du mois d'août.