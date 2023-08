Dans les voitures silencieuses de la SNCB, “on y va parce qu’il y a de la place”

Le train se met en branle et, rapidement, la plupart des têtes se penchent sur les écrans de téléphone, écouteurs vissés dans les oreilles, comme le préconisent les indications affichées à l’intérieur de la voiture. Là aussi, le message est clair. Dans ce compartiment, les écouteurs et le mode silencieux sont de rigueur. Les appels doivent être passés mezzo voce.

Depuis le 24 janvier, la SNCB teste des compartiments silencieux. ©SNCB

Réponse en suspens

La SNCB a lancé le premier compartiment silencieux le 24 janvier dernier. Le principe est simple : dans les voitures dédiées, les voyageurs sont priés de respecter le calme. Un moyen de favoriser la concentration de ceux qui voudraient travailler ou profiter du trajet pour se reposer. La phase test devait s’étendre jusqu’à la fin du mois de mai. La SNCB joue finalement les prolongations, sans toutefois décider si le principe sera pérennisé. “Les zones de silence sont maintenues jusqu’à la décision finale”, indique l’entreprise ferroviaire sans se risquer à donner un agenda précis. D’abord mises en place sur la ligne Eupen-Ostende, elles l’ont ensuite été sur l’axe Bruxelles-Luxembourg.

Le projet, développé par l’Innovation Lab de la SNCB, répond à une enquête menée par l’entreprise ferroviaire auprès de ses usagers. Il en ressortait que 7 voyageurs sur 10 appréciaient l’idée d’un compartiment plus calme et 30 % des sondés affirmaient qu’ils prendraient le train plus fréquemment si une zone silencieuse était proposée. Toujours selon cette enquête, un voyageur sur trois a déclaré avoir déjà été dérangé par le bruit d’autres voyageurs à bord du train.

Attirer les voyageurs

”On est venu ici parce qu’il y avait de la place”, explique Thomas, qui n’avait pas remarqué les indications à l’entrée. “On a compris qu’on était dans un wagon spécial après s’être assis. On essaye de ne pas faire trop de bruit”, assure-t-il, en jouant aux échecs sur son téléphone.

”J’attends une copine, je ne savais pas que c’était une zone spéciale. Au moins, ici, j’ai une place assise”, témoigne Clara, qui se rend à un entretien d’embauche. Quelques sièges plus loin, une dame lit un livre. “Je suis venue dans ce wagon par hasard. J’ai vu par les fenêtres qu’il restait des places assises, reconnaît-elle en levant la tête de son bouquin. Mais je ne vois pas trop la différence par rapport à la deuxième classe habituelle”.

Dans la voiture, le silence est tout relatif. Des éclats de conversations – notamment des commentaires sur cette partie d’échecs observée plus tôt – recouvrent parfois le bruit du train en marche. Un groupe, visiblement hispanophone, fait peu de cas de l’inscription “Zone de silence – Stiltezone” affichée au-dessus de leur tête. Sur la rangée de derrière, un bruit de chips qui craquent sous la dent résonne. La nourriture, aussi bruyante soit-elle, n’est pas interdite.

En cette période estivale, il n’y a quasi pas de navetteurs dans cette voiture. C’est pourtant l’une des cibles de cette offre de la SNCB. Cela permettrait notamment à l’entreprise de mieux répartir le flux des travailleurs qui optent pour le train, dont les trajets sont aujourd’hui concentrés aux heures de pointe. Transformer le train en un lieu de travail passe certainement par une transformation en un lieu propice à la concentration, mais aussi à une meilleure connexion. Or les compartiments silencieux sont des voitures classiques, sans prises de recharge supplémentaires pour les ordinateurs portables, par exemple. Sans connexion internet stable non plus.

Le calme sans supplément

Dans ce même train qui roule vers la capitale, la voiture de première classe est clairsemée. Quelques voyageurs somnolent sur les sièges moelleux, d’autres pianotent sur des ordinateurs dans un discret bruit de clavier. Cette ambiance tamisée, certainement plus propice à la concentration, a toutefois un prix. Sur ce trajet, le ticket coûte près de 50 % supplémentaires. Le compartiment silencieux, lui, n’implique pas de supplément.

guillement Parfois, il y a des gens qui écoutent de la musique ou qui parlent un peu trop fort. Mais on leur montre le pictogramme et ils baissent d’un ton. Et ceux qui veulent vraiment parler, on leur indique s’il reste des places dans les voitures traditionnelles

”Les voitures silencieuses fonctionnent plutôt bien”, assure cette contrôleuse, une habituée de la ligne Luxembourg-Bruxelles. “Au début les gens n’étaient pas trop au courant mais, maintenant, les voyageurs comprennent bien le sens de ces voitures. Alors, oui, parfois, il y a des gens qui écoutent de la musique ou qui parlent un peu trop fort. Mais on leur montre le pictogramme et ils baissent d’un ton. Et ceux qui veulent vraiment parler, on leur indique s’il reste des places dans les voitures traditionnelles.”

Il n’est en effet pas question de sanction, pas comme c’est par exemple prévu aux Pays-Bas – même si le risque de recevoir l’amende de 140 euros est très faible. “Nous comptons plutôt sur la bienveillance et sur le respect des voyageurs”, conclut l’accompagnatrice.