C’est, dans une ville, un sujet toujours sensible. Le parking, tout comme la problématique du tri des déchets ménagers, déchaîne rapidement les passions. Chacun a un avis. Les autorités anversoises s’attendent donc à essuyer les plâtres et à devoir expliquer. Depuis ce 1er août, une véritable révolution est en marche. Le parking dans le centre-ville de la métropole sera réservé aux habitants ainsi qu’aux automobilistes qui ont une autorisation spéciale.

La zone retenue est relativement étendue. Elle recouvre une surface approximative de 3 km². “Nous visons un centre-ville plus attractif pour les habitants, les commerçants et les visiteurs”, explique ainsi l’échevin de la Mobilité, Koen Kennis (N-VA). En agissant de la sorte, Anvers s’inscrit dans une dynamique mondiale : élargir l’espace dans les quartiers pour les gens qui y vivent et y habitent en limitant la pression automobile.

La date de lancement n’a pas été choisie au hasard. Le mois d’août est un mois calme avec les vacances et les congés de la construction. Les autorités communales se préparent à beaucoup communiquer en vue de la rentrée. La ville aura alors retiré tous les panneaux de parking.

Concrètement, seuls les habitants du quartier pourront stationner leur véhicule dans le centre historique.

Des exceptions

Il y aura quelques exceptions, comme pour les personnes moins valides. Mais elles devront s’enregistrer. Le personnel soignant, comme les sages-femmes, les médecins ou les infirmiers à domicile, pourront acheter un permis. Les voitures partagées, type Poppy ou Cambio, pourront toujours être garées dans le centre historique.

Le chargement et le déchargement seront toujours autorisés. Les habitants du centre historique pourront demander un “laissez-passer visiteur”. Il bénéficiera à leur visiteur qui devra s’enregistrer en ligne, après quoi ils pourront stationner leur véhicule pendant trois heures maximum pour 3,80 euros. Chaque laissez-passer sera valable 90 heures maximum par mois.

La Nationalestraat, très commerçante, sera une exception. Elle deviendra une rue “Shop and Go”. Il sera possible aux automobilistes extérieurs d’y laisser leur voiture un maximum de 30 minutes pour 3,80 euros.

Les habitants des autres quartiers seront soumis aux mêmes règles que les non-Anversois lorsqu’ils viendront au centre-ville. Ils seront envoyés vers les vingt parkings souterrains ou neuf “Park and Rides” installés à l’extérieur. La majorité de ces “Park and Rides” seront gratuits. Le prix des trois autres (Merksem, Luchtbal ou Linkeroever) restera modique : un euro pour 24 heures.

Le plan, on s’en doute, suscite des critiques. Ce sont principalement les commerçants et les entreprises installées au centre-ville qui se montrent réticents. Sans surprise, le Vlaams Belang est monté au créneau. Il estime que les mesures sont trop drastiques et demande déjà une adaptation. Il a lancé une campagne sur internet pour dénoncer les mesures.

D’aucuns craignent par ailleurs que les rues situées à l’extérieur, non loin des frontières de la zone, ne soient soumises à une pression automobile accrue et à des difficultés de parking. L’avenir dira si cette crainte est fondée.