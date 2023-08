Attention si vous allez à la côte ou à Gand : l’E40 sera complètement fermée entre Grand-Bigard et Affligem pendant deux nuits en direction de Gand

Le trafic entre Bruxelles et Gand sera dès lors renvoyé vers Anvers via l’E19/A12 et l’E17. Pour les déplacements plus locaux, la N9 et la N208 sont donc à privilégier. La bretelle d'entrée à Ternat en direction de Gand sera également fermée.

Perturbations également en direction de Bruxelles, où le trafic sera réduit sur une seule voie, contre trois actuellement.

Pendant la journée, des travaux seront également effectués dans ce cadre mais sans perturbations. Notons que neuf panneaux ont déjà été installés entre Ternat et Grand-Bigard. Ces infrastructures permettent notamment d'indiquer la vitesse de façon dynamique.