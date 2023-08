Il sera bientôt possible de remplir sa gourde gratuitement dans les gares les plus fréquentées de Belgique. C’est ce qu’avait annoncé la SNCB en début d’année, suite à l’interpellation de “Free Tap Water”, un mouvement qui milite en faveur de l’accès à l’eau gratuite pour tous. Leur combat le plus connu concerne la carafe d’eau gratuite dans les restaurants. Mais leur plaidoyer concerne aussi les gares. Et la SNCB n’y a pas été insensible. Promesse était alors faite d’équiper les gares les plus fréquentées du pays de fontaines à eau accessibles gratuitement d’ici la fin de l’année 2023.

”Good news ! Quelques gorgées d’eau avant d’embarquer dans son train, un geste qui deviendra bientôt… naturel dans nos gares !”, commentait en avril le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo), sur les réseaux sociaux. “Nous réduisons ainsi l’utilisation du plastique et c’est bon pour le portefeuille”, confirmait le même jour Petra de Sutter, vice-Première Groen.

Certaines gares

Quelques mois après l’annonce, l’échéance n’est toutefois plus garantie. Interrogé par le député Vincent Scourneau (MR), le ministre de la Mobilité explique que l’appel d’offres n’a pas été aussi fructueux qu’attendu. “La SNCB avait initialement réalisé un appel d’offres pour la gestion des sanitaires dans les gares. La mise à disposition de fontaines à eau était incluse dans celui-ci. Malheureusement, les offres reçues ne répondaient pas aux attentes reprises dans l’appel d’offres. Par conséquent, le projet a été scindé en plusieurs phases”, détaille Georges Gilkinet dans une réponse parlementaire écrite.

Sur le calendrier précis, l’écologiste se montre prudent : “La SNCB met tout en œuvre afin de fournir d’ici fin 2023 les installations dans ses gares les plus fréquentées. Elle continuera à déployer celles-ci par la suite dans les autres gares”, peut-on lire dans la réponse.

Le voyageur devrait donc attendre encore un peu avant de pouvoir remplir sa gourde dans les gares les plus fréquentées (lesquelles, d’ailleurs ?). Mais l’ambition est affichée et le projet sur les rails.

Ce n’est pas la première fois que l’accès à l’eau dans les gares s’invite dans les débats parlementaires. En 2015, le député Open VLD Tim Vandeput suggérait que la SNCB mette à disposition des robinets d’eau potable. “Tout comme à d’autres endroits, shopping centers ou tavernes, la SNCB n’offre pas d’eau gratuite aux voyageurs. La SNCB dispose dans la majorité de ses gares d’une offre étoffée de food, non food et services aux voyageurs”, lui répondait-on alors.