Trafic dévié ces deux prochaines nuits sur l'autoroute de la mer entre Bruxelles et Gand

Concrètement, la E40 sera fermée entre l'échangeur de Grand-Bigard et la bretelle d'Affligem ce lundi et ce mardi entre 21h00 et 5h30 en direction de Gand. Même chose à Ternat.

La circulation locale sera redirigée via la N9 à Asse et la N208 à Affligem. Durant l'installation des portiques, la route en direction de Bruxelles sera également fermée à proximité de la zone de travaux.

L'agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) installera quatre nouveaux portiques pour la signalisation des voies sur l'E40 de Ternat et d'Affligem.

L'AWV a précédemment installé 9 portails entre Grand-Bigard et Ternat pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur l'autoroute. L'installation des nouveaux porches s'inscrit dans le cadre de la construction d'une voie vers Gand et Ostende pour les heures de pointe. Des panneaux de signalisation indiqueront si la voie est ouverte et quelle est la vitesse autorisée. Ils peuvent aussi être utilisés pour ralentir le trafic en période de forte affluence.