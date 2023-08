C’est un casse-tête que de nombreux parents connaissent ou ont connu : comment goupiller les trajets des activités des enfants dans un agenda déjà saturé ? Dans les milieux ruraux, où les transports en commun peinent parfois à constituer une solution crédible, le défi logistique n’en est que plus grand.

Michel Renders s’est plusieurs fois retrouvé face à un emploi du temps incompatible. Il y a dix ans, il décidait de créer Sam-Drive, un service de navette collective qui entendait répondre à ce problème des parents qui n’avaient pas le temps d’assurer les trajets quotidiens. “L’idée est partie d’un besoin personnel qui concernait plus spécifiquement les plus jeunes enfants. Pour eux, il n’est pas toujours évident de prendre les transports en commun seuls, ni d’effectuer le “dernier kilomètre”, celui qui sépare l’arrêt de bus ou la gare du lieu d’activité, de façon sécurisée. Nous ne voulons pas prendre la place des transports en commun. Notre but est plutôt d’être complémentaire”, soutient Michel Renders.

Pas vraiment un taxi

Concrètement, il s’agit d’un service de réservation de véhicule avec chauffeur. Sur le site ou l’application de l’entreprise, il est possible de prévoir une course en sélectionnant le moment et les lieux à relier. Un dispositif qui ne diffère pas vraiment des taxis classiques. Mais le patron défend les particularités de son modèle. “Nous effectuons les petits trajets à l’intérieur d’une même commune, comme aller chercher des enfants à l’école pour les conduire au tennis. Nous organisons les trajets pour que les voitures soient le plus remplies. Une manière de mieux rentabiliser chaque course et donc de faire baisser les prix. En outre, notre modèle permet de réserver des courses de façon récurrente, ce qui peut intéresser les parents qui ne savent pas conduire les enfants à leurs activités. Je voulais créer un système sécurisé pour toute la famille. Ici, à Lasnes, où le service a débuté, ce “dernier kilomètre” en fait parfois plutôt dix ou quinze !”, illustre le responsable.

Le service dessert aujourd’hui toute la Belgique, mais garde un ancrage fort dans certaines communes du Brabant wallon, où il n’y a pas de frais de prise en charge.

Les petits trajets tournent autour d’une dizaine d’euros par trajet. Relier une commune du BW au centre de Bruxelles coûterait aux alentours de 90 euros par trajet (à diviser selon le nombre de personnes dans le véhicule).

Désormais, Sam-Drive propose d’autres services, comme les retours de soirée, les navettes vers les aéroports, ou encore l’aide et l’accompagnement de seniors. “Nous circulons partout ! Nous avons déjà conduit quelqu’un jusqu’à la Côte d’Azur”, assure Michel Renders, sans toutefois préciser le coût de la course.

Uniquement des salariés

L’opérateur entend bientôt s’attaquer à un nouveau créneau : la réservation en last-minute. Une ambition qui survient au moment où Uber ne dessert plus le Brabant wallon. “Sam-Drive n’est pas un taxi… ni Uber !”, se défend pourtant l’entreprise sur son site internet. “Tous les chauffeurs sont sur notre payroll, nous ne faisons pas appel à des indépendants. Tous nos chauffeurs étaient d’ailleurs des demandeurs d’emploi de la région !”, défend le patron. Ce recours exclusif à des salariés permet un meilleur suivi des conducteurs. Un moyen, selon le patron, de renforcer la confiance avec les utilisateurs.

