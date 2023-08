Le vol de vélo constitue certainement le plus gros fléau des cyclistes. L’année dernière, il y aurait eu plus de 600 vols chaque jour, selon les chiffres de la police. Et il ne s’agit là que les vols déclarés. Il faut y ajouter le fameux “chiffre noir” qui reprend les larcins qui échappent au radar.

Pour endiguer le phénomène, souvent décrit comme un frein à l’utilisation du vélo, les pouvoirs publics multiplient les initiatives. Parmi l’arsenal disponible, l’utilisation des “vélos appâts”. Le principe est simple : la police équipe certaines belles bécanes, plus susceptibles d’être volées, d’un traceur GPS. Une fois que l’un de ces vélos appât est dérobé, il suffit aux forces de l’ordre de suivre la balise pour parvenir au lieu de recel et confondre les malfaiteurs.

Le dispositif n’est pas neuf et a déjà fait ses preuves à l’étranger (notamment aux Pays-Bas), ainsi que dans certaines grandes villes belges. Mais la méthode peine à convaincre les pouvoirs locaux à cause de sa lourdeur administrative. Et c’est justement cela qu’entend faciliter le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Procédure trop lourde

Jusqu’à présent, le principe des vélos appât est considéré comme une méthode particulière de recherche, un dispositif qui ne peut être appliqué qu’en cas d’indices de crime organisé. Ce qui n’est pas toujours le cas pour les vols de vélos. Un magistrat doit à chaque fois autoriser la mise en place d’un vélo appât. Autant de démarches qui refroidissaient bien souvent les autorités locales. Une sorte de non-sens aussi, aux yeux du ministre, puisque les particuliers peuvent utiliser une balise GPS et suivre leur vélo sans remplir de procédure particulière.

Le projet de loi adopté en Conseil des ministres avant les vacances prévoit que les vélos appâts ne soient plus considérés comme des méthodes particulières de recherche. Après l’avis du Conseil d’État, il sera soumis au Parlement. Le Collège des procureurs généraux a été invité à élaborer une directive pour tous les arrondissements judiciaires du pays afin d’assurer un déploiement uniforme du vélo appât sur l’ensemble du territoire.

Des vélos toujours plus chers

Ces dernières années, le marché du vélo s’est considérablement développé et, avec lui, les techniques de vol. Le cas classique, c’est du voleur qui disque ou scie le cadenas du deux-roues pour revendre ensuite l’objet du larcin sur des sites de seconde main. Mais l’apparition des vélos électriques et le succès du vélo de compétition ont fait considérablement augmenter les prix à la revente sur le marché d’occasion. La facture se chiffre souvent en milliers d’euros, ce qui renforce l’attrait des voleurs.

”On observe également à travers le pays, des cambriolages dans les magasins de cycles dont le butin se compose essentiellement de vélos de luxe de marques diverses. De tels faits, perpétrés plutôt de nuit, avec effraction de la vitrine ou passage par le toit, semblent être l’œuvre d’équipes d’auteurs est-européens, aguerris, avec reconnaissance avant le fait ou guet pendant son déroulement, selon les enquêteurs spécialisés”, indiquait récemment la police. De véritables filières ont vu le jour, tant en Belgique qu’à l’étranger.