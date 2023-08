Le chantier aura au moins un jour de retard. C’est finalement ce jeudi que débutent les gigantesques travaux de rénovation du viaduc de Vilvorde, cette portion du ring de 1,7 kilomètre qui surplombe le canal, la Senne, le site de l’ancienne usine Renault. L’ouvrage, inauguré en 1978 et construit pour durer cent ans, n’était pas fait pour supporter le passage des quelque 150 000 navetteurs qui l’empruntent chaque jour. Sa structure est en mauvais état et il faut le rénover. Coût des travaux : 500 millions d’euros. Durée : 8 ans.

Durant toute la durée du chantier, le trafic de cette voie d’accès fort fréquentée de la capitale sera perturbé. La vitesse y sera en outre limitée à 50 km/h. La première phase des travaux, qui commence cette semaine, devrait se dérouler jusqu’à la fin de l’année 2025. Des perturbations sur le ring intérieur sont attendues en direction de Zaventem.

Au cours de la deuxième phase, prévue entre le printemps 2026 et le printemps 2027, la zone de travaux se déplacera vers le ring extérieur.

Les phases trois et quatre, annoncées entre le printemps 2027 et jusqu’à la fin 2030, entraîneront les nuisances les plus importantes. À terme, grâce à la rénovation, une quatrième voie pourra être ouverte dans chaque sens sur le viaduc, contre trois actuellement.

Il n’y a pas d’alternative, c’est pourquoi nous travaillerons jour et nuit, en semaine et le week-end, pour tout rénover et effectuer un désamiantage complet du viaduc.

Pas d’alternative ?

La durée des travaux n’a pas manqué de faire réagir les navetteurs (et pas qu’eux). Certains verront leur temps de trajet s’allonger de 40 minutes au plus fort des perturbations annoncées. Huit ans, n’est-ce pas démesurément long pour un axe aussi stratégique ? “Nous devons trouver un équilibre entre l’avancement rapide des travaux et la nécessité de réduire au minimum les perturbations”, rétorque la Werkvennootschap, l’organisation flamande maître d’œuvre du chantier. Nous sommes face à un chantier extrêmement complexe, avec des conditions de travail compliquées. Il n’y a pas d’alternative, c’est pourquoi nous travaillerons jour et nuit, en semaine et le week-end, pour tout rénover et effectuer un désamiantage complet du viaduc.”

La nécessité de maintenir le trafic impose des étapes supplémentaires à cette rénovation hors-norme. “C’est une donnée essentielle pour comprendre ce chantier”, indique Jean-Yves Del Forno, ingénieur et responsable de l’étude menée par le bureau d’études Greisch sur la rénovation de l’ouvrage. Le viaduc est en fait composé de deux ponts l’un à côté de l’autre. Pour assurer le maintien des bandes de circulation imposé par la Région flamande, “il faut commencer par renforcer le premier pont de façon préventive car il n’avait pas été prévu, à la base, pour supporter la charge de cinq bandes de circulation. On va donc commencer par renforcer le viaduc intérieur. Une fois cette première phase terminée, on basculera presque l’ensemble du trafic sur le ring intérieur et on va rénover le viaduc côté extérieur. Une fois l’extérieur terminé, on rebasculera encore le trafic pour terminer les travaux nécessaires sur l’autre partie du viaduc. Et c’est justement à cause de ce phasage nécessaire au maintien d’un minimum de trafic que le chantier va durer longtemps. Ce n’est donc pas parce qu’on y travaille doucement ou que l’on n’y met pas les moyens”, développe-t-il.

Il faut ajouter à ces contraintes les caractéristiques techniques de ce pont en acier. “Aujourd’hui, sur le papier avec les connaissances techniques que nous avons, on est dans ce timing”, indique encore l’ingénieur qui a été chargé de lister les contraintes techniques de l’ouvrage.

Question budgétaire ?

Mais tout de même. N’a-t-il pas fallu trois ans pour construire le viaduc de Millau en France, long de 2 460 mètres ? “Nous sommes ici dans le cadre d’une rénovation, ce qui est toujours plus compliqué qu’une reconstruction”, recadre M. Del Forno, qui a pris part à la construction du viaduc français. “Nous nous sommes posés à un moment la question s’il ne fallait pas mieux construire un nouveau tablier à Vilvorde”, se souvient-il. Mais l’option n’avait finalement pas été retenue, justement pour permettre au trafic de se maintenir.

Du côté des entrepreneurs, on ne dit pas vraiment autre chose. “De manière générale, il faut toujours assurer la balance entre aller vite et assurer le maintien du trafic. Et dans le cas de ce chantier, on peut difficilement imaginer couper totalement la circulation, même si cela réduirait la durée du chantier, confirme Pierre-Alain Franck, CEO de l’Association des entrepreneurs belges des grands travaux. Il faut parfois aussi tenir compte des questions budgétaires. Lorsqu’un chantier s’étale sur plusieurs années, cela permet d’étaler aussi le paiement du chantier. Mais c’est vrai que, parfois, l’entrepreneur souhaiterait aller plus vite.”