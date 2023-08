Partout en Belgique, les entreprises de transport sont à la recherche de nouveaux bras pour conduire les véhicules de tout type. Qu’il s’agisse de trains, de trams ou de bus, toutes redoublent d’effort pour trouver la main-d’œuvre dont elles ont désespérément besoin.

Ainsi à Bruxelles, la Stib annonçait au début de l’année l’ouverture de près de 600 nouveaux postes. La majorité de ces emplois concernaient des postes de conduite. La Stib recherchait plus de 200 chauffeurs et conductrices de bus, 130 conducteurs et conductrices de tram et une cinquantaine pour les lignes de métro. Ces postes supplémentaires s’expliquent par la mise en circulation de nouveaux véhicules, ainsi que par la création de nouvelles lignes et l’augmentation des fréquences. Il faut ajouter à cela le renouvellement du personnel voulu, par exemple, par les départs à la retraite. La Stib estimait, au total, à environ 1300 le nombre de recrutements attendu pour cette année. “Nous avons quasiment trouvé toutes les personnes pour cette année, les trois modes confondus”, indique la porte-parole de l’entreprise. “Mais nous aurons bien entendu encore besoin de personnel de conduite l’an prochain, comme chaque année”.

Cela fait de nombreuses années que la Stib cherche à renforcer ses équipes, non sans difficulté. Car l’opérateur bruxellois n’entend pas abaisser son niveau d’exigence pour recruter en masse. Outre avoir 21 ans et être en possession d’un permis B, les candidats doivent réussir une série de tests de personnalité, chargés d’évaluer leurs aptitudes, à l’instar de la gestion du stress. Ce n’est qu’après avoir passé ces étapes que la formation peut enfin commencer.

L’entreprise bruxelloise, qui compte désormais plus de 10 000 salariés, recrute aussi de nombreux profils techniques, comme des ingénieurs. “Nous cherchons beaucoup de candidats et les écoles n’en produisent pas assez. Nous sommes en concurrence avec toute l’industrie”, nous expliquait récemment Brieuc de Meeûs, CEO de l’entreprise. Il faut ajouter à cela la concurrence des autres entreprises de transport, qui recrutent elles aussi.

Réduction des horaires

L’entreprise de transport public flamande De Lijn peine elle aussi à trouver de nouveaux effectifs. Malgré une vaste campagne de recrutement qui a eu lieu l’année dernière, De Lijn cherchait à engager cette année près de 900 nouveaux chauffeurs de bus. Mais là aussi, la pénurie de main-d’œuvre se faire ressentir. Dans la région d’Anvers, historiquement la plus touchée par le manque de bras, certains horaires ont dû être revus à la baisse faute de chauffeurs pour conduire les véhicules.

À la SNCB aussi, l’offre de trains pâtit du manque de personnel. L’année dernière, l’entreprise ferroviaire avait enregistré un record de trains annulés. Parmi les facteurs identifiés, les difficultés à remplacer le personnel absent ou malade, faute de candidats disponibles. En 2023, la SNCB recherchait 16 000 nouveaux travailleurs, dont 350 accompagnateurs de train et 180 conducteurs.

Le manque de cheminot est un problème récurrent au sein de la SNCB. En témoigne l’idée lancée en 2015 d’aller rechercher des cheminots récemment pensionnés pour gonfler les effectifs. Mais ces derniers mois, ce manque de bras se fait d’autant plus ressentir que les ambitions pour le rail sont énormes et qu’il est prévu d’augmenter le nombre de trains. À condition, bien entendu, d’avoir des chauffeurs en suffisance.