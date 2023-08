Les vacanciers qui ont traversé la France auront sans doute remarqué une signalisation un peu particulière à l’approche de certaines grandes villes, comme Lyon. Sur les panneaux surplombant les bandes de gauche des grands axes à l’entrée de quelques métropoles, un losange blanc apparaît, principalement aux heures de pointe. Le symbole signifie que la bande de gauche devient dédiée au covoiturage et la vitesse y est généralement limitée. Parfois, le losange est apposé au sol. Outre-Quiévrain, le dispositif connaît un certain succès. Lyon et Grenoble l’ont adopté, Paris pourrait suivre après le passage de la flamme olympique. Le mouvement semble amorcé en France.

Ce n’est en revanche pas le cas en Belgique. La Wallonie avait bien lancé deux projets de bandes de covoiturage dès 2019. Deux sites avaient alors été identifiés. Le premier se trouve sur la E411/A4 entre Arlon et Sterpenich, sur une portion d’environ dix kilomètres en direction du Luxembourg où, chaque jour, des centaines de navetteurs traversent la frontière et où les files sont quotidiennes.

L’autre projet se situe aussi sur la E411/A4 entre Wavre et Rosière sur une distance d’environ quatre kilomètres en direction de Bruxelles.

Un projet revu à la baisse

Lancé il y a quatre ans, le projet se voulait novateur en Europe. Concrètement, la bande d’arrêt d’urgence pouvait être empruntée, en cas d’embouteillage, par toute voiture à condition qu’elle transporte au moins trois personnes – conducteur compris -. La vitesse était limitée à 50 km/h. Les camions et les motos n’y étaient pas autorisés. Un système de contrôle avait été mis en place au moyen des caméras ANPR (qui reconnaissent les plaques d’immatriculation, identifient le type de véhicule et qui calculent la vitesse) et de caméras d’analyse permettant de compter le nombre d’occupants à bord (grâce à un logiciel de reconnaissance faciale). Les contrevenants s’exposent à une amende de 58 euros.

Mais le projet n’a pas rencontré le succès escompté. “Vu la faible intensité de l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme bande de covoiturage, ce projet a été ajusté sur le terrain en juillet dernier pour le rendre plus performant”, indique la Sofico. Désormais, il ne faut plus être que minimum deux dans un véhicule pour emprunter cette bande d’arrêt d’urgence sur ces deux portions identifiées. Les motos peuvent également l’emprunter. Il n’est pas question, pour le moment, de lancer de nouvelles portions ailleurs sur le territoire wallon.

Le covoiturage fait partie intégrante de la stratégie de mobilité qui entend réduire la part de la voiture dans les déplacements des Wallons. Le gouvernement wallon s’est engagé à faire passer le taux d’occupation des véhicules de 1,3 personne par voiture en moyenne à 1,8 d'ici 2030. Pour y parvenir, les autorités multiplient les places de parkings consacrées au covoiturage. La région en compte désormais 1 317, réparties sur 18 parkings. Des initiatives qui semblent, elles, trouver leur public.