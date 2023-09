Ce lundi débute officiellement au nord de Bruxelles un des plus gros chantiers de la législature : la mise à double sens de l’avenue Van Praet, porte d’entrée nord de la capitale. Projet faisant partie de la transformation de l’A12 en “A-douce” comme l’appelle la ministre Elke Van den Brandt (Groen), ce double sens permet de libérer le trafic de transit de l’avenue des Croix du Feu, axe parallèle appelé à devenir un “chemin de promenade”.

En bord de canal, les entreprises grincent des dents. “Avoir une seule bande d’entrée vers Bruxelles à la place de trois, c’est impossible. Surtout avec les travaux qui viennent d’être lancés sur le viaduc de Vilvorde”, nous indique Michel De Bièvre, président de la Communauté portuaire de Bruxelles (CPB). “On ne comprend pas du tout cette volonté d’aller à l’encontre des entreprises. Les sociétés en bordure du canal créent de l’emploi peu qualifié. J’aurais aimé plus de respect.”

Même fermeté chez Laurent Nys, directeur général de Mabru. Pour le patron du marché matinal, réduire les bandes de cette porte d’entrée de Bruxelles est paradoxal. “On est inquiet du signal. On a justement créé cette zone de logistique à cet endroit pour éviter trop de camions dans les villes.” “Dans le projet, Bruxelles Mobilité ne tient pas en compte de la fonction économique de la Région et de l’accès vers la zone portuaire. Il s’agit d’un axe majeur pour l’industrie et l’approvisionnement de Bruxelles”, ajoute Jan De Brabanter (Beci), “déçu” par la tournure des événements.

Dans un premier temps, le chantier se concentre sur la création d’un rond-point du côté du canal. Dès la fin de l’année, l’avenue Van Praet sera mise à double sens. “Ça va être le chaos”, redoute De Bièvre craignant de longues files au niveau du rond-point De Wand où le trafic sera rabattu sur une voie vers Bruxelles. “Cela va ralentir nos marchandises et avoir un impact sur l’accessibilité… et cela impactera les coûts”, prédit Laurent Nys. “Mais bon, si je me trompe et si cela n’a pas d’impact comme on le dit, je serai le premier à le reconnaître.”

Un projet déjà modifié

Des concertations entre le gouvernement Vervoort et les acteurs économiques, il y en a pourtant eu. Le cabinet Van den Brandt rappelle que le projet a été amendé à plusieurs reprises à la suite des demandes des sociétés. Le premier projet prévoyait 1+1 bande (contre une vers le canal, deux vers la Flandre dans la mouture modifiée), un rond-point a été rajouté…

Cet été encore, un nouvel accord a été trouvé pour amender le projet… Mais Beci et le Port déplorent un manque de garantie. Car les travaux débutent et les modifications promises, notamment la mise en place d’un système dynamique permettant d’avoir deux bandes vers le canal le matin, ne sont encore actées dans aucun permis. “Nous n’avons aucune garantie”, pointe Beci. “On est dans le flou”, soupire De Bièvre. Un recours de la CPB est d’ailleurs sur le point d’être intenté.

”Un permis modificatif sera introduit avant la fin de l’année”, assène le cabinet Van den Brandt. Les raisons de déjà lancer les travaux avant d’acter ces changements ? La coordination avec le chantier du tram 10 de Neder-Over-Heembeek, qui avance vitesse grand V et impacte la mobilité à ce carrefour.

Rappelons que cette transformation de la fin de l’A12 ne concerne que la partie entre le canal et le rond-point De Wand. La partie entre De Wand et la frontière linguistique reste en suspens. Face aux incertitudes quant au réaménagement du Heysel et les dissensions au sein du gouvernement Vervoort, il avait en effet été décidé de scinder le projet, et de n’avancer que sur le tronçon sud. La pomme de discorde du tronçon nord, directement à la sortie du Ring, étant reportée aux calendes grecques.