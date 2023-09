Qui paie vraiment son ticket au prix plein auprès de la SNCB ? Un rapide coup d’œil sur le site de l’entreprise ferroviaire permet de constater qu’il existe un grand nombre de profils de voyageurs qui peuvent bénéficier d’une réduction. En outre, des billets à moindre coût sont proposés pour de nombreux évènements. Ainsi, ce week-end, les usagers du rail belge pourront profiter du “Mobility ticket” lancé par l’entreprise ferroviaire à l’occasion du dimanche sans voiture. Ce titre de transport spécial permet d’effectuer un aller/retour entre n’importe quelle gare du royaume pour 8 euros en deuxième classe. Une offre destinée, notamment, à attirer les familles qui pourraient hésiter à prendre le train à cause du prix d’un billet au tarif plein. Alors que la gratuité des transports en commun s’invite régulièrement dans le débat, La Libre a voulu savoir qui, in fine, débourse le prix standard pour se déplacer en train.

Le ticket standard de la SNCB est celui qui donne droit à un trajet en deuxième classe. Les modalités de calcul de ce ticket sont définies dans le contrat de gestion conclu entre l’entreprise et l’État belge. Et c’est à partir de ce billet que sont calculées toutes les autres offres. Il faut alors en enlever un pourcentage ou, au contraire, ajouter un supplément (comme pour voyager en première classe).

Ce prix de base se divise en fait en deux parties : une partie fixe et une autre qui varie par tranche selon le nombre de kilomètres parcourus. Le plafond total est fixé à 23,8 euros au-delà de 146 kilomètres parcourus. Pour un trajet Bruxelles-Ostende, il faut compter 19 euros. Ostende-Arlon ne coûtera en revanche “que” 23,8 euros.

Le contrat de service public conclu en décembre a par ailleurs confirmé le mécanisme d’indexation qui peut intervenir deux fois par an et qui est calculé sur la base de l’indice santé. C’est ce mécanisme qui avait provoqué une hausse de 10 % l’année dernière.

Moins cher qu’ailleurs

”Le prix de ce ticket de train est 'tout compris', précise encore la porte-parole de la SNCB. Il comprend notamment le coût du personnel, l’électricité, la location de l’infrastructure ferroviaire, l’assurance, la TVA, le coût de distribution et le service après-vente, le matériel et son entretien et l’entretien des gares. Le prix du billet ne couvre, à lui seul, pas tous les frais. C’est pourquoi ce ticket, au même titre que les autres, fait l’objet de subventions. Il ne s’agit donc pas d’un prix basé sur le coût. Grâce à cette logique, nos tarifs sont d’ailleurs moins élevés que dans d’autres pays européens.”

L’Autorité française des transports, qui s’est penchée sur le marché ferroviaire européen, confirme cette dernière affirmation. Selon un rapport publié en juin 2023, la Belgique se place dans la même tranche de prix que la France, mais en dessous des Pays-Bas et de l’Allemagne. Un constat qui vaut cependant pour le tarif moyen, et qui ne tient pas compte des billets spéciaux, à l’instar du “ticket climat” mis en place par Berlin, donnant accès à l’ensemble des transports en commun (bus, tram, train) pour 49 euros par mois. La comparaison ne vaut aussi que pour les trains “classiques”, et non pour certaines lignes de TGV où la logique tarifaire dépend de l’offre et de la demande.

La moitié des tickets vendus

Du côté de la SNCB, on assure que le ticket standard connaît un certain succès. “Le ticket standard est fortement utilisé. Il représente annuellement 25 millions de trajets parcourus au sein de la SNCB”, indique l’entreprise ferroviaire, interrogée par La Libre. Soit un trajet sur dix, si l’on se réfère aux chiffres de 2022 où l’entreprise ferroviaire avait compté 232 millions de trajets. Ce ticket standard représente en outre la moitié de l’ensemble des titres de transport vendus hors abonnement. Ce qui signifie que la moitié des usagers qui optent pour un ticket profitent d’une réduction tarifaire. Les abonnements représentaient eux plus de la moitié des trajets.

Il y a plusieurs types de réductions, qui dépendent tantôt du profil de l’utilisateur (moins de 26 ans, + de 65 ans, invalide, BIM, etc.), ou du type de voyages (le week-end, vers un festival ou certaines activités partenaires). D’autres formules proposent un tarif forfaitaire (qui ne varie pas selon la distance parcourue) à destination des plus jeunes et des seniors. Il existe aussi des cartes de dix trajets avec un tarif réduit (96 euros, soit 9,6 euros par trajet) à destination de tous les utilisateurs. À noter que la SNCB prévoit quelques cas de gratuité totale. On peut citer les journalistes détenteurs d’une carte de presse, les personnes aveugles, les parlementaires, les invalides de guerre ou encore des anciens combattants.

Une politique en évolution

La politique tarifaire de la SNCB est toutefois amenée à évoluer dans les prochaines années. “Dans la future offre tarifaire qui devrait voir le jour en 2025, toutes les réductions seront exprimées en pourcentage par rapport au tarif standard”, précise l’entreprise ferroviaire. Des réductions supplémentaires verront aussi le jour en dehors des heures de pointe afin de mieux répartir l’afflux des voyageurs.