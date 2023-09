C’est un des plus grands chantiers du pays. Le viaduc de Vilvorde, partie du Ring de Bruxelles au-dessus du canal de Willebroek, est en travaux depuis la rentrée. Une profonde et nécessaire cure de jouvence qui va durer jusqu’en… 2031.

Depuis cet été, les voies en direction de Zaventem sont rétrécies et la vitesse est limitée à 50 km/h. Avec comme conséquence, files et ralentissements.

Mais une critique lancinante se fait entendre : où sont les ouvriers ? Il n’est en effet pas rare de passer, le soir ou le matin, et de ne voir aucun travailleur à l’ouvrage. Une situation qui peut faire grincer les dents de certains automobilistes au pas sur le colossal pont.

"Encore dans la phase initiale du chantier"

Contactée à ce propos, l’agence flamande de travaux publics, De Werkvennootschap, se défend et évoque des travaux effectués à des endroits non visibles depuis la chaussée. “La majorité des travaux se font actuellement sous, en bas et à l’intérieur du viaduc, ce qui est donc invisible”, indique le porte-parole de l’institution, qui rappelle que le chantier durera huit ans et qu’il vient de commencer le mois dernier. “Nous sommes encore dans la phase initiale du chantier.”

Dans la “majorité des phases” ultérieures, les automobilistes devraient voir les ouvriers à l’œuvre sur le pont. “Mais pas pendant la phase de démarrage, même si nous travaillons très dur pour atteindre cette vitesse maximale.”

Cette agence flamande de travaux publics nous indique d’ailleurs avoir déjà été contactée à propos de l’absence d’ouvriers sur le viaduc. “Nous sommes conscients que cela peut être frustrant pour ceux qui passent par là. Nous réfléchissons également à la possibilité d’indiquer sur place quelque chose comme ‘Même si vous ne le voyez pas, nous travaillons ici 24/7 pour le Viaduc du futur’.” Une inscription, l’infrastructure étant à Vilvorde, qui sera écrite en néerlandais.