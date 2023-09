En Belgique, un déplacement sur cinq est un déplacement domicile-lieu de travail. La mobilité des travailleurs constitue donc un important levier d’action pour réduire la pollution. Pour y parvenir, l’un des axes d’action vise à réduire l’utilisation de la voiture, encore majoritairement utilisée pour se rendre au boulot. Mais si la Belgique veut attendre les objectifs européens, comme celui du “Fit For 55” qui engage à réduire les émissions de gaz à effets de serre d’au moins 55 % à l’horizon 2030, il faudra encore convaincre davantage de navetteurs de prendre les transports en commun. Le fameux “transfert modal”, qui prévoit que les travailleurs délaissent la voiture au profit des transports en commun ou du vélo pour aller au travail, n’est pas encore suffisant.

C’est la conclusion rendue par le Conseil central de l’économie (CCE) et le Conseil national du travail (CNT) dans un avis publié ce lundi. Les deux organes, qui réunissent les partenaires sociaux, soulignent que les bus, trams, métros et trains peinent à s’imposer comme une alternative crédible à la voiture auprès des travailleurs. En cause, la “qualité souvent perçue comme insatisfaisante et le morcellement de l’offre de transport en commun”, décrit l’avis.

Les deux organes plaident assez logiquement pour une amélioration de la qualité des transports publics, ainsi que des infrastructures qui facilitent le passage d’un transport à l’autre (comme les parkings voitures ou vélo à proximité des gares). Ils se montrent favorables à la mise en place d’un système intégré, où les horaires seraient mieux coordonnés entre les différents transports. Ils plaident aussi pour le développement d’une tarification intégrée, à l’instar de ce qui a déjà été mis en place à Bruxelles avec le BruPass (un titre de transport valable dans les différentes sociétés de transport actives à Bruxelles et dans la périphérie).

Pas de retour à la normale

L’avis souligne que le niveau de fréquentation des transports en commun reste en deçà des taux d’avant la pandémie de Covid-19. Un constat bien connu de la société du chemin de fer belge, qui multiplie les opérations pour attirer les navetteurs dans ses trains, comme en attestait récemment le lancement d’un abonnement flexible spécial télétravail. Le CCE et le CNT préconisent aussi d’étendre le système de tiers payant volontaire 80/20 en vigueur à la SNCB (où l’entreprise paie 80 % de l’abonnement du travailleur, et les autorités se chargent des 20 % restant) aux autres entreprises régionales de transport. “Cette extension est une occasion de stimuler l’utilisation des transports en commun régionaux pour les déplacements domicile-lieu de travail. En Wallonie et en Flandre, moins de 4 % des navetteurs utilisent actuellement l’offre de transport en commun régional”, précise encore les deux organes, qui y voient également un moyen de favoriser l’accès à l’emploi et les mobilités entre les régions. L’avis préconise également de faciliter la mise en place du budget mobilité, ce système né sur les cendres de “cash for car” qui permet d’utiliser le montant prévu pour une voiture de société en différentes options (abonnements de transport, participation au loyer, etc.), mais qui est encore peu utilisé car estimé trop complexe.