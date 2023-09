Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le projet de “sneltram”. La Région flamande compte pour rappel réaliser une ligne de tram le long de l’A12 pour relier Bruxelles à Willebroek en région anversoise via Londerzeel, Wolvertem et Meise.

En cette rentrée, la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, annonce avoir déposé un permis d’urbanisme pour réaménager le carrefour de l’A12 avec la Kerkhofstraat à Londerzeel, véritable point noir sur le tracé.

Le carrefour actuel, régulé par un feu et souvent congestionné, va être remplacé par un complexe d’entrée et sortie sur plusieurs niveaux. L’A12 ne sera plus coupée. Le trafic local bénéficiera d’un pont au-dessus de l’A12. Le tram passera quant à lui en site propre dans un tunnel. Un pont sera également construit pour les piétons et cyclistes.

Les travaux devraient débuter en 2025. Avec ce tram, il sera possible de relier Willebroek à Bruxelles-Nord en 40 minutes. Le tracé bruxellois n’est toutefois pas encore défini. Deux options sont sur la table : via Bockstael et Tour&Taxis, ou via le cimetière de Jette et Belgica. L’inauguration de la ligne est prévue pour 2028 selon le calendrier actuel.

©IPM Graphics

©Werken Aan de Ring

©Werken Aan de Ring