Un accord trouvé pour relancer le chantier du métro 3 à Bruxelles, voici quand les rames seront prêtes

La Stib et Toots, le consortium en charge des travaux de construction de la ligne de métro 3, sont parvenus à un accord pour la reprise du chantier, à l'arrêt depuis un an et demi près de la Gare du Midi, lit-on mercredi dans Le Soir. Si tout va bien, l'entrée en service sur le tronçon entre Albert et Gare du Nord aura lieu en 2030, au lieu de 2025.