Les initiatives locales d’accueil (ILA) peinent à se développer. Depuis le début de cette année, seules dix places d’accueil supplémentaires ont été créées dans ce cadre sur l’ensemble du territoire belge. Ces ILA consistent en des logements individuels mis à disposition par les CPAS pour des demandeurs d’asile ou des réfugiés reconnus. Il s’agit bien souvent de maisons, d’appartement ou de studios meublés qui assurent aux résidents de vivre en autonomie dans l’entité où ils sont installés. Pour Fedasil, ce type d’hébergement vient compléter l’accueil assuré par les grands centres collectifs.

Malgré la crise de l’accueil que connaît la Belgique depuis maintenant deux ans, le nombre de places en ILA peine à croître. Selon les données communiquées par Fedasil que La Libre a pu consulter, on comptait 4 723 ILA au 1er septembre 2023, contre 4 713 le 31 décembre 2022. Soit une augmentation d’à peine dix unités. La moitié de ses places (2 353) se trouvent en Wallonie et une proportion similaire en Flandre (2 209). On compte 161 ILA sur le territoire bruxellois. Au total, 452 communes belges (sur 581) ont une ILA sur leur territoire. Avant ce dernier décompte, le nombre total n’avait cessé de baisser depuis 2019, année où on en comptait 6014, soit près de 22 % de la capacité totale du réseau d’accueil de Fedasil. Aujourd’hui, cette proportion atteint 14 %.

Deux grands centres

La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration avait annoncé au début du mois un plan d’action censé motiver les communes à créer des ILA sur leur territoire. Il prévoit notamment une augmentation des subsides alloués aux autorités locales ainsi qu’un renforcement de l’accompagnement par les instances de l’asile. L’objectif est clairement d’inciter les autorités communales à mettre en place ces initiatives locales d’accueil.

Il n’est toutefois pas question, dans le chef des autorités fédérales, de lancer un plan de répartition obligatoire. Le gouvernement fédéral continue de compter principalement sur les grands centres d’accueil. Deux centres, composés de containers mis à disposition par l’Union européenne, devraient voir le jour prochainement : l’un à Ypres, sur un site militaire mis à disposition par la Défense, et l’autre à Charleroi, sur un terrain privé.

Nouveau souffle

Mais la création de ces deux centres ne saurait suffire. Les principaux ministres du gouvernement s’étaient réunis ce vendredi pour plancher sur de nouvelles solutions. Ils se sont accordés sur la création d’une task-force chargée de trouver “au moins” 2 000 places d’accueil supplémentaires d’ici l’hiver, en plus du plan hiver présenté par la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration il y a quelques semaines. Pour y parvenir, le groupe de travail va rassembler tous les responsables de département concernés par la crise de l’accueil. En plus des ministres en charge, il y aura autour de la table la SNCB et Infrabel (qui détiennent un vaste patrimoine immobilier), la Régie des Bâtiments, le SPF Santé, la Défense, Fedasil, Bosa et le Centre national de crise.

Ces différents acteurs parviendront-ils trouver les milliers de places annoncées, alors que tous ont déjà été sollicités à de nombreuses reprises depuis le début de la crise de l’accueil ? Dans l’entourage du gouvernement, on se réjouit en tout cas que l’effort commun trouve un nouveau souffle, sans doute poussé par l’urgence de la saison hivernale qui se profile.

Un an d’attente

La volonté affichée est d’éviter que des hommes seuls ne se retrouvent à la rue d’ici le retour du froid. Pour rappel, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration avait décidé à la fin du mois d’août de suspendre la prise en charge des hommes seuls venus en Belgique pour demander l’asile. Saisi par différentes associations, le Conseil d’État avait déclaré la mesure contraire à la loi sur l’accueil. Mais Nicole de Moor a maintenu sa décision : il n’était plus question d’inscrire les nouveaux candidats sur une liste d’attente, comme c’était le cas jusqu’alors.

Ils seraient aujourd’hui plus de 2000 à dormir à la rue ou dans des squats. Être inscrit sur la liste d’attente ne signifie toutefois pas la fin des galères. Selon les dernières indications, un homme seul doit attendre en moyenne 12 mois avant d’accéder à une place dans le réseau Fedasil. Autant de temps passé à l’errance en dehors de toute infrastructure et sans moyen de subsistance.