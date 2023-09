Interdiction de manifester : des perturbations attendues dans les transports en commun jeudi

En Wallonie, le Tec s'attend aussi à une circulation chahutée. L'entreprise recommande d'anticiper les déplacements en consultant les parcours supprimés qui seront visibles via la recherche horaire du site letec.be et de l'application du Tec dès mardi à 16h00. Le Tec conseille même de prévoir une alternative aux transports en commun.

Au nord du pays, De Lijn indique que la circulation des trams et des bus dans l'ensemble de la Flandre et à Bruxelles sera perturbée. Elle élabore actuellement des horaires adaptés qui pourront être consultés mardi soir sur son site internet.

Du côté de la SNCB, aucune perturbation n'est attendue, a indiqué le porte-parole de la compagnie ferroviaire, Dimitri Temmerman. Les syndicats n'ont pas déposé de préavis de grève pour le personnel. C'est souvent le cas lorsque le rassemblement est prévu à Bruxelles, afin d'acheminer les militants vers la capitale.

Les trois syndicats (FGTB, CSC et CGSLB) et diverses organisations de la société civile protestent contre le projet d'interdiction judiciaire de manifester. Cette interdiction menace le droit démocratique de manifester, selon eux. Plusieurs actions de contestation avaient déjà été organisées avant l'été.

Début juillet, la commission de la Justice a donné son aval au projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus punitive". Le projet de loi porte notamment sur l'interdiction judiciaire de manifester, donnant aux juges la possibilité d'interdire aux émeutiers de manifester pendant un certain temps. Certains redoutent cependant qu'elle puisse devenir un levier pour restreindre également les manifestations pacifiques.