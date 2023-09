La première phase concernera la portion entre la sortie 12 "Obourg" et l'accès 23 "Nimy-Maisières". Cette partie est prévue pour six nuits, du lundi 2 au dimanche 8, à chaque fois de 21h00 à 6h00. Une déviation sera mise en place via le R5a et la N552/route de Wallonie.

Du dimanche 8 au mercredi 11 octobre, toujours de 21h00 à 6h00, c'est la portion comprise entre la sortie 23 "Nimy-Maisières" jusqu'à l'accès B501/24 "Mons" qui sera inaccessible. La circulation sera déviée par la N552/route de Wallonie.

Enfin, les trois dernières nuits de fermeture, du mercredi 11 au samedi 14, concerneront le tronçon à partir de la latérale à l'autoroute entre la B501 et le R5.

Les travaux nécessitant des conditions météorologiques favorables, l'agenda annoncé pourrait se voir modifier au cours de la semaine. "Des communications adaptées suivront le cas échéant", assure la Sofico.