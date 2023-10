Si l'action n'est pas dirigée contre la société de transports en commun, une partie de son personnel participera à la manifestation prévue jeudi à Bruxelles. Cela provoquera des perturbations sur le réseau des bus et des trams en Flandre et dans la capitale.

Moins de la moitié des trams rouleront sur la Côte jeudi, annonce De Lijn. Dans la ville d'Anvers, près de la moitié des trajets seront assurés, alors que 65% de l'offre sera garantie à Gand.

En province d'Anvers, près de 53% des bus et trams seront bien en circulation. Ce chiffre grimpera à deux tiers des trajets en province de Flandre orientale. En Flandre occidentale, 56% des voyages seront normalement organisés, alors que six trajets sur dix sont annoncés en Brabant flamand et dans le Limbourg.

Les navetteurs pourront suivre plus précisément les lignes concernées par ces perturbations, jeudi, sur l'application ou sur le site web de De Lijn, précise la compagnie flamande.

Des perturbations sont également attendues sur les lignes des transports en commun wallons (Tec) et bruxellois (Stib). La SNCB ne prévoit par contre aucun dérangement à l'heure actuelle.