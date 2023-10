Des tunnels de l'avenue Louise pourraient être supprimés

”Alors qu’elle a été dessinée pour être les ‘Champs-Élysées’de Bruxelles, aujourd’hui, l’avenue Louise est principalement destinée à faire passer la circulation automobile. Nous voulons restaurer l’erreur historique des années 1950 et 1960 et refaire de l’avenue Louise un lieu commercial, agréable et un boulevard vivable : plus vert, plus sûr, plus calme. Si possible avec moins de trémies de tunnel, avec de vraies rues cyclables renforcées par des filtres de circulation, et avec beaucoup de verdure supplémentaire”, commente d’emblée la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) dans un communiqué.

Des tunnels, s’ils sont jugés non nécessaires, pourraient dès lors être supprimés, nous confirme le cabinet.

”Grande promenade verte entre le Pentagone et le Bois de la Cambre”

Un masterplan est donc en voie de création. Il se fera, promet la Région, en concertation avec les communes et acteurs de premier plan. Pour ce faire, un bureau d’études a été désigné. “Dès que les orientations stratégiques de l’avenue Louise auront été définies, une étude de réaménagement plus détaillée pourra être réalisée.” Le début du chantier est espéré pour avant 2030.

Parmi les objectifs du futur réaménagement avancés par Bruxelles Mobilité : verduriser, faire plus de place aux piétons et cyclistes ainsi que “renouer avec le caractère monumental de l’avenue et son rôle de grande promenade verte entre le Pentagone et le Bois de la Cambre”.

Rappelons que des rénovations d’ampleur sont déjà en cours depuis cet été dans les tunnels Bailli et Vleurgat, réduits à une bande et avec des fermetures nocturnes.