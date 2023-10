La ministre Van den Brandt veut envoyer les véhicules trop bruyants au contrôle technique

Le bruit de Bruxelles ferait perdre huit mois de vie à ses habitants

Bruxelles Environnement publie ce mardi un rapport dans le cadre du Plan de Prévention et de Lutte contre le Bruit et les Vibrations en Milieu Urbain. Et l'immense majorité des Bruxellois est exposée au bruit de circulation continuellement, parfois non sans conséquence.