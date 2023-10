Le plan d'Elke Van den Brandt pour l'avenue Louise ne plaît pas du tout au MR: "Il faut se préparer à ce qu'il y ait plus de trafic sur ces axes"

À la lecture de ces propos, le MR s’étouffe dans son café. “Comment vont-ils absorber le trafic ? On attend les explications d’Elke Van den Brandt”, assène David Weytsman (MR). Le député rappelle qu’avec les plans Good Move, le trafic de transit des quartiers résidentiels est appelé à être toujours davantage renvoyé sur les grands axes, comme l’avenue Louise. “Il y aura encore plus de trafic sur ces axes, il faut s’y préparer. Or, les écologistes veulent bloquer les entrées de ville et sont pour la décroissance économique. Une catastrophe pour le commerce.”

Un tunnel au – 2, un parking au – 1

Depuis un an, le parti libéral a fait de l’avenue Louise un véritable cheval de bataille. Une vaste étude a été commanditée par le bureau ACP Group avec désormais un scénario bien défini.

Pour le MR, une seule solution permet de combiner l’ensemble des fonctions de l’avenue Louise, à savoir un axe automobile d’entrée dans Bruxelles, une “magistrale piétonne” et un axe cyclable : la construction à plusieurs niveaux. “L’idée est de relier les trémies entre elles pour faire un tunnel continu”, explique le député Weytsman. Une infrastructure qui partirait de l’avenue De Mot jusqu’à la Petite Ceinture. Les voitures circuleraient au niveau – 2, et un espace serait dégagé au – 1 pour, par exemple, du parking. “La hauteur des trémies est suffisante.”

La surface, dès lors débarrassée d’une majeure partie du trafic, pourrait être réaménagée. “Il n’y aurait que les voiries locales, des pistes cyclables et une promenade botanique.”

©ACP Group

Et avec quels budgets ? Le contre-argument des coûts exorbitants, de création et d’entretien, est toujours avancé chez les Verts lorsqu’un projet de tunnel est évoqué, généralement par les partis du centre et de droite. Pour le financement, comme proposé pour le métro 3, un partenariat public-privé. “La Région bruxelloise est dans le rouge. Toute proposition doit dès lors être budgétisée. Ce type de partenariat public-privé se fait dans beaucoup de villes.” Concrètement, le privé serait appelé pour la construction du tunnel. En contrepartie, l’espace – 1 pourrait être exploité pour du parking ou autre.

”L’avenue Louise est aujourd’hui délaissée. Cela fait 25 ans que rien n’est fait. C’est le seul projet qui peut ramener du beau et du prestige.” Le MR l’annonce déjà : s’il entre en majorité après 2024, le plan sera mis sur la table. Et force est de parier qu’il ne passera pas comme une lettre à la poste auprès des partenaires de coalition.