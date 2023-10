Voici les 10 villes les plus embouteillées de Belgique

Dont 502 millions rien que pour le mois de septembre. Un chiffre en hausse de 26 millions € en un an. Le record de 48 milliards € perdus sur une année pourrait donc être largement battu d'ici le 31 décembre prochain. "Les coûts économiques générés par la congestion se rapportent aux pertes de temps, à la consommation supplémentaire de carburant et au coût des émissions supplémentaires des véhicules, précisent les créateurs de ce monitoring. Ils sont convertis en valeurs monétaires."

La faute principale est à mettre sur le dos de l’inflation, une heure de travail perdue dans les embouteillages coûte plus cher aujourd’hui qu’en 2022. Seule bonne nouvelle, selon le Belgian Mobility Dashboard, le temps moyen perdu dans les embouteillages par personne active occupée et par jour serait en recul de 6 % par rapport à 2022, chiffrant désormais à 6 minutes et 14 secondes.

Le top 10 des villes les plus embouteillées de Belgique

Le classement 2022 des villes belges les plus encombrées selon l'Index de TomTom. ©Tom Tom Index

Lorsqu’il a chanté sa Complainte de l’heure de pointe dans les années 70, Joe Dassin était sans doute très loin d’imaginer l’état de la circulation automobile 50 ans plus tard. Aujourd’hui, son célèbre refrain – “Dans Paris à vélo on dépasse les autos ; à vélo dans Paris on dépasse les taxis” – est plus d’actualité que jamais. À Paris, comme à Bruxelles, Anvers, Liège ou Namur. Selon les données récoltées par Tom Tom, via les données GPS de ses utilisateurs, il faudrait 25 minutes et 30 secondes en moyenne pour parcourir 10 kilomètres à Bruxelles. Ce qui positionne notre capitale à la première place des villes les plus encombrées de Belgique, la 7e place européenne derrière et la 14e place mondiale.

Anvers arriverait en deuxième position des villes les plus encombrées, tout en restant très loin de Buxelles, avec “seulement” 14 minutes 40 pour parcourir 10 kilomètres. Liège, Gand, Charleroi complètent le quintet de tête, suivies, dans l’ordre, par Bruges, Namur, Mons, Leuven et enfin Courtrai.