La Stib s’attaque à la fraude “petit train”

”On ne ciblera pas une personne”

La Stib l’assure, cet outil ne servira pas à cibler une personne en particulier, la loi l’interdit. “La photo permet aux agents de voir que dans tel secteur d’une station il risque d’y avoir un fraudeur. Mais cela peut aussi bien être quelqu’un avec une poussette par exemple. C’est la règle, on ne peut pas cibler une personne pour un contrôle, donc on ne ciblera pas. Les équipes procéderont à un contrôle de toutes les personnes dans le secteur.” Avec la photo, ils pourront tout de même cibler plus facilement le groupe de personnes affiché sur la photo mais ils ne pourront pas s’y limiter.

Reste une part d’ombre. Lors de la formation des agents, il leur a été spécifiquement demandé de ne pas montrer la photo prise par les caméras lors du contrôle. Cette pratique questionne quelques agents. En effet, selon certains échanges que nous avons pu consulter, certains doutent de la réussite opérationnelle de cette mesure. “Le ciblage spécifique est interdit mais les risques de dérive ne sont pas négligeables avec cette photo. L’outil censé nous aider pourrait se retourner contre nous.”

D’autres s’inquiètent de la légalité du système : “conserver une photo quelques minutes sur une tablette à des fins de contrôle et non de sécurité, sans pouvoir en informer l’intéressé, cela pose la question du respect du Règlement général sur la protection des données en termes (RGPD) de transparence et de proportionnalité de la pratique.” La Stib confirme simplement qu'“il n’est pas utile de monter la photo puisque la preuve de l’infraction sera l’absence de titre de transport constatée lors du contrôle”.

Certains y voient aussi “un nouvel outil pour pousser au PV sachant que les tablettes mises à jour (d’où la formation des agents en cours) vont aussi reporter automatiquement le nombre de PV et de voyageurs contrôlés aux managers. Ça créera une sorte de quotas insidieux, une compétition entre agents.” La société compte généraliser ce système avant la fin de l’année.