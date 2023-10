Gilkinet planche sur une alternative au permis à points : "On veut lutter efficacement contre les comportements récidivistes dangereux"

En novembre dernier, les ministres de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tombaient d’accord sur les grandes lignes du futur permis à points. Après plusieurs mois de discussions, les trois ministres avaient livré quelques détails sur leurs intentions. Il était question d’un dispositif où différents types d’infraction seraient sanctionnés par un certain nombre de points. Il était alors prévu que le conducteur verrait son permis temporairement retiré s’il atteint un plafond de 12 points.

Il restait quelques arbitrages techniques à faire, assurait-on à l’époque, mais l’objectif était d’aboutir avant la fin de la législature. Sitôt les premiers éléments connus, PS et MR avaient cependant marqué leur opposition au projet. Les discussions avaient continué, sans parvenir à un consensus entre les partenaires de majorité.

À lire aussi

Un accord peu clair

Si la Vivaldi avait évoqué le permis à points au moment de rédiger sa feuille de route, le texte de l’accord de gouvernement demeure flou sur la mise en place de ce dispositif déjà en vigueur dans une vingtaine d’autres pays européens. La déclaration gouvernementale se bornait à promettre une amélioration de la lutte contre la récidive au volant, et “la loi sur le permis de conduire à points en constitue la base”. “Je lis qu’il n’est pas question de la mise en œuvre de ce permis”, analysait dans nos colonnes le vice-Premier ministre MR David Clarinval. PS et MR avaient rédigé une note commune qui se voulait une contre-proposition au permis à points. Celle-ci portait sur quatre axes : une banque de données des auteurs d’infractions, l’augmentation des chances d’interpeller ces auteurs, la sensibilisation des automobilistes et le relèvement des peines. Le permis à points, pourtant prévu dans la législation belge depuis les années 90 mais jamais entré en vigueur, pourrait une fois de plus rester dans les limbes.