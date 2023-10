Le plus grand pont cyclable de Belgique en cours d’installation avenue Léopold III : voilà à quoi ressemblera l’infrastructure (PHOTOS)

Actuellement, les cyclistes doivent effectuer un détour d’un kilomètre et croiser l’avenue très fréquentée. La nouvelle infrastructure devrait dès lors leur faire gagner plusieurs minutes.

Grosses perturbations de nuit

Après plusieurs longues étapes de préparation, le pont à proprement parler arrive. L’installation a débuté et comporte 15 tronçons. Les travaux se font principalement de nuit, entre 22 h et 6 h. En fonction de l’avancée du chantier et des tronçons, des embarras divers de circulation sont prévus, avec des rues et connexions fermées.

La nuit la plus impactante déjà programmée sera sans doute celle du 24 au 25 octobre : l’avenue Léopold III sera fermée dans les deux sens entre 22 h et 6 h, et les trams seront interrompus.

La fin des travaux est prévue pour le printemps 2024. Au total, un budget de 11,7 millions a été nécessaire pour financer le projet. Une somme investie par la Région flamande via la Werkvennootschap.