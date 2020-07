Une pile de dossiers s’entasse sur le large bureau, sans doute à boucler avant les vacances qu’on devine imminentes. Elke Van den Brandt nous accueille dans son bureau, à deux pas du Botanique. Cela fait un an qu’elle a pris ses fonctions de ministre de la Mobilité au sein de l’exécutif Vervoort III. En arrivant à ce poste, elle héritait du plan de mobilité "Good Move" lancé par le gouvernement précédent. La cheffe de file de Groen à Bruxelles aura surtout dû composer avec l’actualité des derniers mois, alors que le télétravail vidait les routes et que les cyclistes déferlaient dans la capitale. "Le déconfinement a montré la répartition de l’espace public à Bruxelles et la nécessité de changer la donne. Tout ça était déjà présent dans ‘Good Move’, entame la ministre. On a réalisé des aménagements temporaires en urgence, mais toujours dans l’esprit du plan ‘Good Move’. Il y a par exemple 100 kilomètres de ‘slow street’ aujourd’hui à Bruxelles, réalisés en collaboration avec les communes."