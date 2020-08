Cette réunion rassemblera les ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, François Bellot (MR) et Pieter De Crem (CD&V), la gouverneure faisant fonction, Anne Martens, les bourgmestres des communes côtières, et des représentants de la SNCB. L'objectif est "d'établir un plan de transport adapté qui répond aux craintes des autorités locales quant à un afflux trop important de touristes à la côte", en dépit des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Elle intervient après les incidents qui s'étaient produits samedi sur la plage de Blankenberge - une bagarre entre des dizaines de personnes, armées de parasols et autres projectiles, et la police - ainsi que d'autres incivilités constatées à Knokke-Heist.

Le lieu et l'heure de cette réunion n'étaient pas encore connus lundi.

Par ailleurs, la commission de l'intérieur de la Chambre se réunira dès mardi pour évoquer avec M. De Crem la situation à la côte et les mesures prises en matière de maintien de l'ordre.

Selon le ministre de l'Intérieur, la police fédérale est en mesure de faire davantage pour renforcer les unités de police locales.

M. De Crem n'est toutefois pas compétent pour les aspects liés à la mobilité et au trafic ferroviaire, qui sont du ressort de M. Bellot.