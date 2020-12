L'IRM met en garde jeudi contre des conditions glissantes sur les routes des provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg en raison de chutes de neige qui se produiront au dessus de 300 à 400 m.

L'alerte jaune a été décrétée dans ces provinces wallonnes de 15h00 jeudi à 23h00 vendredi.

Intempéries: la Wallonie passe en phase de vigilance routière renforcée

La Cellule d'action routière (CAR) wallonne est activée en raison des précipitations hivernales observées sur les reliefs de l'Ardenne et des prévisions météorologiques annonçant une chute des températures qui pourrait mener à des pluies verglaçantes et à la formation de verglas, indique de son côté jeudi le service public de Wallonie (SPW). Les précipitations neigeuses continueront ce jeudi soir, durant la nuit et vendredi matin principalement sur les hauteurs et pourront donner lieu à une petite accumulation, ajoute le SPW. En cours de nuit, les températures descendront progressivement en dessous de zéro au sud du sillon Sambre et Meuse.

La CAR, composée du centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route, recommande la prudence à tous les usagers qui doivent emprunter la route. Les automobilistes doivent se montrer particulièrement attentifs sur les bretelles d'accès et de sortie des autoroutes ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts. Ils sont également invités à prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses. En cette période de fin d'année, la circulation sera moins dense, avertit la CAR, l'effet du sel sur les routes en sera donc affecté.

Aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est, pour l'instant, envisagée.

Les conditions de circulation sur le réseau wallon peuvent être consultées sur les sites trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be.