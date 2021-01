Deux ans. Il aura fallu près de deux ans pour désigner deux nouveaux membres du comité de direction de l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW). Pourquoi autant de temps pour désigner deux directeurs alors que les épreuves écrites et orales organisées par un jury mixte (des administrateurs du Tec, un académique, etc.) ont eu lieu en janvier et mars 2009 ?