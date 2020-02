Les conducteurs de voitures de luxe sont-ils des goujats?

C'est la science qui le dit. Les conducteurs de grosses voitures de luxe seraient moins attentifs au code de la route que les autres, selon une enquête publiée dans l' International Journal of Psychology, menée sur 1892 automobilistes finlandais

Qu'est-ce qui en ressort? Les détenteurs de voitures de luxe seraient égocentriques, narcissiques, désagréables, têtus, manquant d'empathie et moins enclins à la gentillesse. Ils auraient une nette tendance à "brûler des feux rouges, ne pas faire attention aux piétons et à conduire de manière imprudente et trop rapide ".

Néanmoins, un autre type de personnalité correspond aux acquéreurs de voitures de luxe: des personnes "consciencieuses" attirées par les voitures fiables.