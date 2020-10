Bientôt une taxe kilométrique à Bruxelles? Mobilité04:05 Guillaume Tom

Le projet de taxation kilométrique à Bruxelles serait-il en train de se concrétiser ? On commence en tout cas doucement à en voir les contours. Selon le projet actuel, appelé SmartMove et dévoilé par L’ Écho ce jeudi, la taxe variera selon l’heure de circulation (le coût sera moins élevé aux heures creuses), le type du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus sur le territoire bruxellois.