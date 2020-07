Bruxelles vise 11 000 bornes de recharge électrique pour 2035 © JEAN LUC FLEMAL Mobilité Guillaume Tom

Ce n’est une surprise pour personne : l’exécutif bruxellois veut transformer la mobilité et remplacer le quasi-monopole de la voiture dans les rues de la capitale.

Mais l’objectif est ambitieux, quand on sait qu’actuellement, il n’y a que 350 bornes sur l’ensemble du territoire, et à peine 56 sur la voie publique. Sous la précédente législature, le gouvernement avait choisi PitPoint, filiale du groupe Total, avec qui il avait conclu un contrat d’exclusivité courant sur dix ans. Un choix fortement décrié par l’opposition dont les résultats s’avèrent effectivement peu concluant