Il ne vous reste que quelques heures pour obtenir le fameux Railpass "Hello Belgium" de la SNCB. Les demandes peuvent en effet être introduites jusqu'à ce mercredi 30 septembre.

Pour rappel, ce titre de transport, comprenant 12 trajets, pourra ensuite être utilisé durant six mois, à partir du 5 octobre et jusqu'au 31 mars prochain, à raison de deux déplacements par mois. Décidée en juin dernier à l'époque des pouvoirs spéciaux du gouvernement, la mesure a pour mission d'encourager le tourisme local en période de déconfinement et compte tenu des difficultés économiques des acteurs touristiques. Elle permet de se rendre vers 500 destinations à travers le pays.

Comment procéder pour en faire la demande ?

Il est possible d'introduire une demande de Hello Belgium Railpass gratuit via le formulaire en ligne dédié. Par contre, il n’est pas possible d’introduire une demande en gare. "D'ailleurs, toute personne n'ayant pas accès au formulaire en ligne peut demander une assistance par téléphone (02/300.15.15), tous les jours de 7h à 21h30", précise Vincent Bayer.

Qui peut en bénéficier ?

Tout résident en Belgique inscrit au Registre de la population, au Registre des étrangers ou au Registre du protocole. A noter que le candidat doit être âgé de plus de 12 ans, "sachant que les citoyens qui auront 12 ans avant le 31 mars peuvent également en faire la demande”.

Comment et quand vais-je recevoir mes tickets gratuits ?

Il est envoyé par courrier postal à votre résidence principale, telle qu’indiquée dans le registre national, et ce, endéans les 8 à 10 jours ouvrables après validation de votre demande. Toutefois, certains navetteurs s'étonnent de ne pas avoir reçus leur Pass après deux semaines. "Cela dépend un peu des demandes mais disons que théoriquement, il arrive après 10 jours, tout est mis en oeuvre pour que ça arrive au plus vite”, assure le porte-parole de l’entreprise ferroviaire.

La carte est uniquement disponible en version papier et est exclusivement envoyée par courrier, à l'adresse reprise dans le registre national.

Comment utiliser son Pass dans le train ?



“Il faut être en possession de son Rail Pass avec les champs correspondant remplis et de sa carte d’identité étant donné qu’ils sont nominatifs. Le contrôleur doit pouvoir voir les deux pour s’assurer qu’il s’agit du bon Rail Pass”. Et si vous devez effectuer une ou plusieurs correspondances, mentionnez uniquement votre gare de départ initiale et votre gare d’arrivée finale. Chaque trajet de votre Railpass comprend l’ensemble des trains nécessaires à votre arrivée à bon port.

Ou puis-je aller ?

Le Rail Pass permet d’effectuer des trajets entre 2 gares belges (hors points-frontière), sur les trains classiques de la SNCB mais il ne permet pas de voyager à bord des trains grande vitesse tels que Thalys, Eurostar, TGV ou ICE. Et si vous vous rendez à l'aéroport de Zaventem, il faudra payer le suuplément à l'avance. D'ailleurs, pour voyager en première classe avec le Railpass gratuit, vous devez acheter

Et Covid oblige, le port du masque dès l'entrée en gare, sur les quais et durant tout le voyage en train est obligatoire pour tous les voyageurs à partir de 12 ans, rappelle la SNCB.