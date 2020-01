La circulation ferroviaire a pu être rétablie entre Namur et Ciney après une coupure de courant survenue mercredi sur le rail entre Haversin et Ciney, sur la ligne 162 Namur-Luxembourg, informe Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Quatre navettes de bus ont par ailleurs été mises en place entre Ciney et Marloie. La coupure de courant est le résultat d'une erreur commise par une firme privée effectuant des travaux sur la ligne concernée.